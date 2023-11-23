Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası ve çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın, kalıcı barışa yönelik önemli adımlar olduğunu belirtti.

Trudeau, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşması ve Gazze'de verilecek 4 günlük insani aranın önemli bir ilerleme olduğunu ancak kalıcı barışa ulaşılması için çabaların iki katına çıkartılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Trudeau, söz konusu gelişmelerin, kalıcı barışa doğru önemli adımlar olduğunu söyledi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Trudeau, Gazze'ye gönderilen insani yardımlar konusunu değerlendirdi.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de masum Filistinli sivillerin içinde bulunduğu "vahim insani durumun" giderilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Trudeau, insani yardım için yaklaşık 44 milyon dolar fon sağlamayı taahhüt etti.

Trudeau, iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

-Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşması

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük insani ara ilan edilerek gerçekleştirileceği, anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir var.

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere, yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.