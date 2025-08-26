Ülkedeki onkoloji hastalarına destek olmak amacıyla Green Pedal sürüş grubu ve Tanyel’s Smile ekibi tarafından 7 Eylül Pazar günü bisiklet sürüşü düzenleniyor.

Green Pedal’den yapılan açıklamaya göre, ekipler Gazimağusa’da Cortado önünden başlayarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Servisi’ne kadar pedal çevirecek.

Ortalama 27 km/sa hızla yaklaşık 5 saat sürecek sürüş boyunca, isteyenler dilediği noktadan ekibe dahil olabilecek. Ara duraklarla ilgili bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Etkinliğe katkıda bulunmak isteyenler, 500 TL karşılığında forma veya tişört satın alabilecek, ya da sadece bağış yaparak destek verebilecek. Tüm gelir, Lefkoşa Onkoloji Servisi’ne aktarılacak.

Etkinliğe https://forms.gle/oGvP3gwTxkULJCC76 bağlantısındaki kayıt formu doldurularak katılım sağlanabilecek.