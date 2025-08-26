Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2025-2026 Öğretim Yılı’nda Türkiye’deki üniversitelere yerleşen KKTC uyruklu öğrencilerin yapması gereken işlemleri ve gerekli belgeleri paylaştı.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi tarafından yapılan açıklamada, KKTC liselerinden mezun olan öğrencilerin Türkiye’de yerleştirme aldıkları üniversitelere, bizzat kendilerinin giderek kayıt yaptırmaları, 18 yaşından küçük adayların ise velileriyle beraber gitmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden görülebileceği hatırlatılan açıklamada, sonuçlar doğrultusunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylara, kayıt tarihleri ve işlemleri için üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak açıklamaları ve yönlendirmeleri takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adayların kayıt haklarını kaybedeceğine dikkat çekildi.

- Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler

Açıklamada, Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemine kayıt için, öğrencilerin “http://yobis.mebnet.net” adresinden üyelik oluşturarak portala giriş yapması istendi. Portaldaki "Başvurular" sekmesinde yer alan “Üniversiteli Kayıt Platformu” bölümündeki gerekli kısımların eksiksiz doldurulması gerekiyor.

Üniversiteye kayıt için şu belgeler gerekiyor:

“Lise diplomasının aslı (Bazı üniversiteler ilgili daireden onaylanmış fotokopisini de kabul etmektedir. İlgili üniversiteden teyit edilmesi gerekmektedir); 2025-YKS Yerleştirme Belgesi (YTB veya Üniversitelerin Yabancı Uyruklu kontenjanı ile yerleşme alan öğrenciler için üniversiteye Kabul Mektubu); Emniyet Müdürlüğünden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi (Karakter Belgesi); Mahalle muhtarından alınacak İkametgah Belgesi; 6 adet vesikalık fotoğraf (Üniversiteye göre değişebilmektedir.); T.C. Kimliği olmayan KKTC vatandaşları için KKTC pasaportunun İçişleri Bakanlığı'ndan onaylı fotokopisi; KKTC Kimlik Kartının İçişleri Bakanlığı'ndan onaylı fotokopisi; Devlet hastanesinden alınacak Sağlık Raporu (Tıp, Diş Hekimliği vb. sağlıkla ilgili bir bölüme kayıt yaptıracak öğrenciler için Sağlık Kurul Raporu gerekmektedir).”

Listede belirtilen belgelerin her üniversite tarafından talep edilmeyebileceğine dikkat çekilen açıklamada, ilgili üniversitenin öğrenci işleri ofisine veya İnternet sitesindeki bilgilere ulaşıp bilgi alınması gerektiği kaydedildi.

T.C. kimliği olmayan KKTC vatandaşlarının üniversiteye kaydını yaptırdıktan sonra okuldan alacakları bir form ile İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurması ve YU (Yabancı Uyruklu) numarası alması gerekiyor.

- Yurt başvurusu için yapılacaklar

Türkiye'de devlet yurtlarına başvurmak isteyen öğrenciler, “http://yobis.mebnet.net” adresindeki "Başvurular" sekmesinde yer alan “Yurt Başvurusu” bölümünden Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularını yapabilecek. Sonuçların KYK web sayfasından açıklanacak.

Yurt ödemeleri ise https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden yapılacak. KKTC uyruğu olmayıp sadece T.C. uyruğu olan öğrenciler T.C. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bireysel başvuruda bulunacak.

- Burs başvuruları

Burs başvuruları ise 15 Eylül-31 Ekim tarihlerinde (iki tarih de dahil) “http://yobis.mebnet.net” adresinden çevrimiçi olarak yapabilecek.

Açıklamada, anne veya babası KKTC Sosyal Sigortalar Kurumu'na kayıtlı olan ve Türkiye'de üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin, genel sağlık sigortasından faydalanabilmek için üniversiteye ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi'nden alacakları belge ile T.C. Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurması gerekiyor.

Anne veya babası Sosyal Sigortalar Kurumu'nda kaydı olmayan öğrenciler ise T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yine 3 ay içerisinde başvurup, sağlıkla ilgili sıkıntılarında kullanmak üzere Özel Sağlık Sigortası yaptırmaları lazım.

- Önemli İletişim Numaraları ve Adresleri

Açıklamada, başvurularla ilgili önemli olabilecek bakanlık ve kurumların telefon numaraları ve internet adresleri gibi iletişim bilgilleri de paylaşıldı.

Paylaşılan iletişim adresleri ve telefon numaraları şunlardır:

"KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi: Tel: (0392) 600 18 30, Web: www.mebnet.net, e-posta: [email protected], Facebook: https://www.facebook.com/kktcyuksekogrenim/; T.C. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK): Tel: (0312) 551 60 00 Faks: +90312 551 65 73 Web: http://www.kyk.gov.tr/; KKTC ÖSYM Bürosu: Tel: (0392) 228 98 63; KKTC Ankara Büyükelçiliği (Eğitim Ataşesi): Tel: (0312) 4461036 (0312) 4460185/118 Faks: (0312) 4450478, E-posta: [email protected]; KKTC İstanbul Başkonsolosluğu (Eğitim Ataşesi): Tel: (0212) 2273490/105-130, Faks: (0212) 2273493, e-posta: [email protected]; KKTC İzmir Başkonsolosluğu: Tel: (0232) 4897789 (0232) 4894914 Faks: (0232) 4895892 e-posta: [email protected]; KKTC Mersin Başkonsolosluğu: Tel: (0324) 2372482/83-103 Faks: (0324)2372520 e-posta: [email protected]; KKTC Antalya Başkonsolosluğu, (Eğitim Ataşesi): Tel: (0242) 3163036, (0242)3363036 Faks: (0242) 3163037 e-posta: [email protected]; KKTC Adana Fahri Konsolosluğu: Tel: (0322) 4572907 Faks: (0322) 4577119 e-posta: [email protected]; KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu: Tel: (0342) 2201177 Faks: (0342) 2201178 e-posta: [email protected]; KKTC Trabzon Başkonsolosluğu: Tel: (0462) 2026262/ 6363 Faks: (0462) 2026464 e- posta: [email protected]; KKTC Hatay Fahri Konsolosluğu: Tel: 0326 2135257 Faks: 0326 2135258 e-posta: [email protected]; KKTC Osmaniye Fahri Konsolosluğu: Tel: 0326 6175510 (Osmaniye), 0328 8268301 (İskenderun) Faks: 0326 6177799; KKTC Bolu Fahri Konsolosluğu: Tel: 0374 2345026 Faks: 0374 234 5037-0212 872 5765 e-posta: [email protected]”