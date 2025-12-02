Para Kambiyo Dairesi'nin yayımladığı son sektör raporu, yangın sigortası alanında 2024 yılına damgasını vuran çarpıcı rakamları ortaya koydu.

Açıklanan verilere göre, sigorta şirketleri yıl içinde toplam 217 milyon 794 bin 635 lira 63 kuruş tutarında hasar ödemesi yaptı. Bu yüksek rakam, yangın sigortasının hem işletmeler hem de bireyler için ne kadar kritik bir güvence olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Listenin başında ise açık ara farkla Kapital Sigorta Ltd. bulunuyor. Şirket, tek başına 121 milyon 870 bin 590 lira 67 kuruşluk hasar ödemesi gerçekleştirerek sektörün lideri oldu.

İkinci sıradaki sigorta şirketi 20 milyon 426 bin 284 lira 72 kuruş, üçüncü sıradaki şirket ise 14 milyon 593 bin 54 lira tutarında ödeme yaptı.

Uzmanlar, sektörün büyümesiyle birlikte yangın sigortalarına olan ilginin arttığını ve şirketlerin sigortalılara sağladığı güvenin her geçen gün daha da pekiştiğini belirtiyor