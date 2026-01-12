Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde dün başlayan fırtınanın bugün ve yarın da devam edeceği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, bölgede karada güney ve batı yönlerden yer yer fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmekte olan rüzgarın zamanla yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden yer yer fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmeye devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, denizlerde ise güney ve batı yönlerden "8" kuvvetinde ve "fırtına" şeklinde esmekte olan rüzgarın zamanla yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden "8" kuvvetinde ve "fırtına" şeklinde esmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.