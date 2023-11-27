Rize ve Trabzon'da denizde etkili olan fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksaklıklara yol açıyor.

Dün akşamdan itibaren fırtına ve yağışın etkili olduğu Rize’de, Çayeli, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde denizde dev dalgalar oluştu.

Dalgaların yanı sıra denizin taşıdığı taş ve rusubat, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksaklıklara sebep oluyor.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı güzergahta, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

-Trabzon'da dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor

Dün akşamdan itibaren fırtına ve yağışın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, Sürmene ilçesinde denizde dev dalgalar oluştu.

Dalgaların yanı sıra denizin taşıdığı taş ve rusubat, Karadeniz Sahil Yolu Balıklı Kavşağı'nda ulaşımda aksaklıklara yol açtı.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolun bir bölümünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Öte yandan deniz kenarında bulunan ağaçlar da dev dalgaların etkisiyle zarar gördü.

-Sinop'ta fırtınayla denizin yüzeyinde köpükler oluştu

Bölgede etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentin kuzey sahillerinde dalga boyu bir metreye kadar ulaştı.

Dalgalar sebebiyle karaya yakın bölgelerde deniz yüzeyinde köpük oluştu.

Sert esen rüzgarla birlikte havalanan köpükler ilginç görüntüler ortaya çıkarırken, sahil bandına yakın bölgedeki araçların üzerinde kirliliğe neden oldu.

Bu arada Sinop Valiliğince vatandaşlardan kentte devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

-Giresun'da yükselen dalgalar caddelere zarar verdi

Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.

İlçe merkezinde etkili olan fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu Tirebolu Otogarı mevkisindeki caddeleri su bastı.

Çevre yolundan ilçeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, ulaşım Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu'ndan sağlanıyor.