Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, sanıkların ve müştekilerin ardından duruşmada bugün tanıkların dinleniyor olduğuna dikkat çekerek, “Gerçekleri söylesinler, bizim canımızı daha fazla acıtmasınlar” dedi.

Raporların ortada olduğunu ve gerçeklerin elbet ortaya çıkacağını söyleyen Karakaya, bu davanın emsal bir dava olacağını vurguladı.

Karakaya, ailelerin adaletin peşinde olmaya devam edeceğini, dava sonuçlanana kadar her duruşmaya geleceklerini kaydetti.

BRT muhabirinin sorularını yanıtlayan Karakaya, ilk günden beri çok ağır bir yük altında olduklarını kaydetti. Karakaya, ilk gün 11 sanığın yalanlarını dinlemenin, dün yaşanılanlarla 6 Şubat’a geri dönmenin, Adıyaman’da bulunmanın, burada bir otelde konaklamanın, çocuklarının hayatlarını kaybettiği otelin yıkıntılarının önünden geçiyor olmanın ve ailelerin yüzündeki ifadeleri görmenin, salonda kendilerini tutmalarına tanık olmanın ağırlığını yaşadıklarını belirtti.

Tanıkların dinlenmeye başlanan duruşmanın üçüncü günü olan bugün sürecin en önemli aşamalarından biri olduğunu söyleyen Karakaya, kendilerinin de ilk defa böyle bir süreci yaşayan kişiler olarak, tanıkları dinleyerek, her anı yakalamalarının, söyledikleri her cümleyi ölçüp, tartmanın inanılmaz derece yorucu olduğunu ifade etti.

- “Raporlar ortada..yalan söyleyerek bizi daha fazla yıpratmasınlar”

Gerçeklerin söylenmesi çağrısında bulunan Ruşen Karakaya, zaten raporların ortada olduğunu kaydederek, “Yalan söyleyerek bizi daha fazla yıpratmasınlar” dedi, gerçeklerin ortaya çıkacağını vurguladı.

Karakaya, duruşmaya verilen aranın bittiğini ve duruşmanın dördüncü tanığın dinlenmesiyle yeniden başladığını paylaşarak, tahminlerine göre, tanıkların dinlenmesinin tanımlanmasının ardından, avukatların taleplerinin alınacağını, ara kararların açıklanacağını ve mahkemenin bir sonraki tarihinin bildirileceğini söyledi.

Soru üzerine, sanıkların serbest kalması durumunun olmayacağına inandığını ifade eden Karakaya, sanıkların bu taleplerini ilk günde de dile getirdiklerine dikkat çekerek, böyle bir karar alınacağına inanmadığını ve inanmak istemediğini kaydetti. Karakaya, “Bunun gerçek olması bizi mahveder” dedi.

- “Her duruşmada burada olacağız”

Daha sonraki duruşmalara katılımın nasıl olacağı yönündeki soru üzerine de Karakaya, mevcut 27 ailenin ve aile yakınlarının olduğunu belirterek, Başbakanlık desteği ölçüsünde ve ailelerden kimin gücü yeterse, dava sonuçlanana kadar gelmeye devam edeceklerini söyledi. Karakaya, “Bu duruşmada ve her duruşmada, cezaları verilene kadar biz burada olacağız” dedi.

Karakaya, mahkeme sonrasında sosyal medyaya baktıklarında, Kıbrıs Türk halkının yine tek yürek olduğunu ve desteklerini gördüklerini, hissettiklerini belirterek, herkese teşekkürlerini iletti, “Bu işin peşini bırakmıyoruz, hep birlikteyiz” ifadelerini kullandı.