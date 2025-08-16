Karakum’da dün akşam bir oto galeriye ateş açıldı, galerideki üç araç hasar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 01.30 sıralarında, Karakum’da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeriye kimliği meçhul şahıs tarafından, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile ateş açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken, açılan ateş sonucu oto galerideki üç araç hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.