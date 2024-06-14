Karaoğlanolu’nda, trafik kazası yapan alkollü kiralık araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün gece saat 20.15'te, Karaoğlanolu’nda İstiklal Sokak'ta 110 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Yiğithan Demirel (E-25), yönetimindeki ZUH 931 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yoldaki kasis nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Özcan Atasoy (E-27) yönetimindeki PF 330 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan ZUH 931 plakalı araç sürücüsü Yiğithan Demirel tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Beyarmudu Türkmenköy yolunda kaza: 2 sürücü yaralandı

Beyarmudu-Türkmenköy ana yolunda ise sabah saatlerinde Behiç Zaimoğlu (E-38), yönetimindeki KP 431 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Vijdan Düzova (K-69) yönetimindeki JN 265 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle JN 265 plakalı araç yolun solundan çıkarak takla attı ve sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.