İskele’de 25 Ocak 2023’te 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u hunharca öldürmekten yargılanan Sefer Buğra Altundağ, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı, oturumlarını İskele'de yapan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Dağlı okudu.

Kararın açıklanmasının ardından maktulenin ailesi “adalet yerini buldu” dedi, duygulu anlar yaşadı, kararı alkışlarla karşıladı, “Allah büyük” ifadelerini kullandı.

Kararı dinlemek üzere sanık ve maktulenin aileleri de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Altundağ’ı, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme dahil 5 davadan da oybirliği ile suçlu bulup, mahkum etti. Mahkeme, sanığa birinci suçtan ömür boyu, ikinci suçtan 35 yıl ve diğer suçlardan aynı cezayı verirken, cezaların tümünü birlikte çekmesine karar verdi.

-Anne Saltukhan: "Şimdi kızıma müjdelihaberi vermeye mezarlığa gidiyorum"

Karar sonrası Helin’in annesi Zişan Reessur Saltukhan, basına açıklama yaptı ve “İçim soğumadı evladım gitti artık onu göremeyeceğim. Şimdi çocuğuma kızıma müjdeli haberi vermeye mezarlığa gidiyorum. Adalete güvenimiz sonsuzdu adalet yerini buldu. Kızıma müjdeyi vermeye gideceğim, huzurlu uyusun. Helin’ler ölmesin. Aileler devlet çocuklara sahip çıksın” dedi.

Karar açıklanırken, Savcı Emine Taşkın ile savunma avukatı da hazır bulundu.

-Mahkeme Başkanı cezanın ibret verici olması gerektiğini vurguladı

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dağlı, işlenen suçun vehameti, ciddiyeti açısından verilecek cezanın caydırıcı ibret verici olması gerektiğini vurguladı.

Genç suçlu kategorisinde sabıkasız olan sanığın, emareleri yok edip kaçmaya çalıştığını, maktuleyi planlayarak acımasız bir şekilde öldürdüğünü ifade eden Dağlı, suçun hunharca işlendiğini ve en ağır ceza ile cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Suçun cezayı ağırlaştırıcı unsurlar içerdiğini ifade eden Dağlı, yaşam hakkını kimsenin aşamayacağını, bunu korumasını sağlamanın da toplumun görevi olduğunu kaydetti.

-"Acımasızca hayatın sonlandırılmasına kayıtsız kalamayız"



Bir kişinin yaşam hakkından mahrum bırakılmasının, geriye alınamaz olduğuna işaret eden Dağlı, yargının da bu şekilde acımasızca hayat sonlandırmaya kayıtsız kalamayacağını söyledi.

Takdir edilecek cezanın caydırıcı olması gerektiğini vurgulayan Dağlı, “Kadın cinayeti” ve yaşa bakınca da “çocuk cinayeti” olarak niteledikleri olayın, “sizi Polise şikayet edecem, öldürteceğim” sözleri sonrası planlı öldürmeye dönüştüğünü belirtti.