Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik etkinliklerini sürdürüyor.

Her perşembe ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak çevre temizliği yapan Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için temizlik etkinliklerine öncülük ediyor.

Çevre Koruma Dairesi Karbaz personeli ile İskele Arkın Hotel personeli Karpaz bölgesindeki sahillerde temizlik etkinliği düzenleyerek çevre konusundaki farkındalığın artmasına yardımcı oldular.