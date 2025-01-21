Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken müşteriler de tahliye edilmeye çalışılıyor. Geniş çaplı yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, TRT Haber canlı yayınında, 236 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını açıkladı.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 21 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yaralılarımızın durumu genel manada iyi. Yangına müdahale devam ediyor" dedi.