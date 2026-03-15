“Yeşil Hat’ın kuzeyinde top koşturan çocukların umutları ve hayal kırıklıklarının yanı sıra, çocukların yaşadığı adaletsizlik ve görünmeyen sınırlar, futbolun evrensel dili kullanılarak ele alınan” belgesel 18. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali’ne kabul edildi.

30 Mart – 05 Nisan 2026 tarihleri arasında yer alacak festivalde “Ceza Sahası” belgeselinn prömiyeri 1 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Belgesel’in yapımcısı Birinci Global Kurucu Başkanı Ertan Birinci bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı: “Veeeee işte Bismillah diyoruz … gençlerimize uygulanan spor ambargosunu başta futbolu olmak üzere yaşananları dile getiren ceza sahası belgeselimiz ilk fesativaline katiliyor … Türkiye prömiyeri : 01 Nisan2026”



