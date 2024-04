Kasaplar Birliği’nin 1. Genel Kurulu’nda başkanlık görevine Raşit Şenkaya getirildi.

Kasaplar Birliği 1. Genel Kurulu, dün saat 19.30’da Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel Kurul’da başkan, yönetim ve denetleme kurulu belirlendi.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, başkanlık için yapılan gizli oylamada Raşit Şenkaya başkanlığa seçilirken, 3 karar tasarısı tartışılarak, oy birliği ile onaylandı.

Genel Kurul, eski başkan Halil Akbıçak’ın açılış konuşması ile başladı, Hürrem Tulga’nın divan başkanı seçilmesi ile devam etti.

-Akbıçak

Eski başkan Halil Akbıçak konuşmasında, üyelere ve birliğin oluşumu için katkı koyanlara tek tek teşekkür etti.

Et fiyatlarından dolayı insanların Güney Kıbrıs’a yöneldiğini anlatan Akbıçak, "Bu böyle gidemez, gitmez. Hiç kimse bu durumu görmezlikten gelemez, hep birlikte toplumla beraber mücadele etmeliyiz.” dedi.

-Tulga

Ardından söz alan KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, pahalılığın nedeni olarak esnaf ve zanaatkarı hedef göstermenin “gına” getirdiğini ifade ederek, “Hükümet, ne zaman ki tek taraflı narh uygulaması ile eti 550 TL’ye sabitledi, ak koyun kara koyun ortaya çıktı.” dedi. Tulga, düzgün, normal çalışan kasapların bu tek taraflı karardan dolayı et bulamaz ve satamaz duruma geldiğini belirterek, Güney’e kayan piyasadan dolayı et ve et ürünleri işletmecilerinin çoğunun ciddi zarara uğratıldığını sözlerine ekledi.

Daha sonra Genel Kurul’un bilgisine getirilen karar tasarılarının görüşülmesine geçildi. Tek tek söz alan kasaplar görüş, eleştiri ve önerilerini ortaya koydu. Bu tasarılar, tartışmaların sonunda oy birliği ile onaylandı.

Son olarak Yönetim ve Denetleme Kurulları, bölgelerin de temsiliyeti dikkate alınarak uzlaşı ile belirlenirken, başkanlık için de seçim yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucu Raşit Şenkaya başkanlığa getirildi.

-Oy birliği ile kabul edilen kararlar…

Açıklamaya göre, “kontrollü ve halkın alım gücüne uygun küçükbaş hayvan ithalatının kaçınılmaz olduğu, kasapların pahalılığın nedeni olarak gösterilmese tahammül edilmeyeceği, kuzu eti satış fiyatını kg başına 550 TL olarak belirlenmesi kararının yerli hayvan kullanan işletmecileri zarara uğratırken, kaçakçılığı hızlandırdığı ve kararın geri çekilmesi” kararları alındı.

-Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri…

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Cumhur, Özay Erland, Nihat Yalçın, Sever Kaynak, Arif Menteşoğlu, Durdu Özdeğirmenci, Zihni Gülbeş, Sinan Yaşar, Necmi Kaya; Denetleme Kurulu Üyeliğine ise Hasan Bozkaya, Boysan Paşaoğulları, Devrim Erland, Aysel Gencer, Kürşad Özcanikli, Ercan Uyan getirildi.