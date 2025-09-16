Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'daki Arap-İslam zirvesinde İsraile karşı somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Doha'daki Arap-İslam zirvesinde yaptığı konuşmada Katar Emiri Şeyh Temim, İsrail hükümetinin kan dökme arzusuna karşı somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Katar Emiri, "Netanyahu, bölgenin İsrail'in nüfuz alanı haline gelmesini hayal ediyor ancak bu büyük bir yanılsama ve bu planlar gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.