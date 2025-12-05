İsrail'in önümüzdeki yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verildi. Bunun üzerine Slovenya, İrlanda, İspanya ve Hollanda yarışmayı boykot edeceklerini duyurdu.

Yarışmanın katılımcılarından İzlanda da İsrail'in katılması durumunda Mayıs'ta Avusturya'da yapılacak yarışmayı boykot edeceklerini açıklamıştı.

Almanya ise İsrail'e izin verilmemesi durumunda yarışmayı boykot edeceğini ima etmişti.

İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrılarına karşın, Avrupa Yayın Birliği (EBU) üyesi ülkeler yarışmanın itibarını korumayı amaçlayan bir dizi kuralı onaylamakla yetindi.

Yarışmada iki yıldır İsrail'e karşı protestolar düzenleniyor. Bu yıl İsviçre'nin Basel kentindeki finalde iki kişi sahneye çıkıp İsrailli şarkıcı Yuval Raphael'e boya atmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Gazze'deki ateşkesin ardından Kasım ayında düzenlemeyi planladığı sanal toplantıyı iptal etmiş ve bu konuyu Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yüz yüze düzenlenecek olağan genel kurulda görüşmeye karar vermişti.

İsrail'in bu yılki yarışmada halk oyu almak için hükümet destekli bir kampanya yürütmesi ve yüksek miktarda oy alarak ikinci seçilmesinin ardından EBU, orantısız kampanyaları engelleyeceklerini ve izleyicilerin verebilecekleri oy sayısını 20'den 10'a indirdiklerini açıklamıştı.

Eurovision uzmanı Paul Jordan da durumu "Eurovision ve EBU için gerçek bir kriz" olarak niteledi:

"Burada bir kazanan yok. Apolitik olması için yaratılan bir şeyin siyasi bir futbol karşılaşmasına dönmesi büyük bir utanç."

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından 13 Ekim'de İsrailli 20 rehine ve yüzlerce Filistinli mahpus serbest bırakıldı.

Hollandalı yayıncı 'ateşkes etkilemez' demişti

Hollandalı yayın kuruluşu AvroTros Eylül'deki açıklamasında Gazze'de ateşkes sağlanması halinde tutumunu değiştirmeyeceğini belirtmişti.

İsrail'in ulusal yayın kuruluşu Kan Eylül ayında, "yarışmanın uzun süredir devam eden, popüler ve başarılı katılımcılarından biri" olduğunu söyleyerek katılmasına izin verilmesi gerektiğini söylemişti.

Mayıs ayında yapılan son Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'den Yuval Raphael en yüksek halk oyunu almıştı.

Ancak, jüri oylarının dahil edilmesiyle Avusturya öne geçmiş ve İsrail yarışmayı ikinci tamamlamıştı.