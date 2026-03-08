Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırıları gölgesinde bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü.

Katar haber ajansı QNA’da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İran’ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırıları gölgesinde bölgedeki son gelişmeler ve mevcut gerilimi kontrol altına almaya yönelik çabalar ele alındı.

Şeyh Temim, bölgede yaşanan gerilimin uluslararası barış ve güvenlik üzerinde ciddi yansımaları olabileceğini vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim ayrıca ülkesinin egemenliğini, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmak için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atmaktan geri durmayacağını ifade etti.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası istikrarın korunması için ortak çalışma yürütülmesi ve mevcut gerilimlerin çözümüne yönelik siyasi yolların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.