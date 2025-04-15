Yenierenköy’de dün bir yat limanı içerisinde kaza yapan alkollü ATV araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 205 miligram alkollü içki tesiri altındaki Emre Umu (E-37) saat 19.00 sıralarında, yönetimindeki YL 516 plakalı ATV araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak, yol kenarında bulunan kaldırım taşına çarpıp, kontrolsüz şekilde savruldu ve sol yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan Umu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Emre Umu, daha sonra alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan tutuklandı.