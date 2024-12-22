Bugün sabah saatlerinde Muğla’da meydana gelen ambulans helikopter kazasında, helikopterin hastane binasına çarpması sonucu iki pilot, bir doktor ve bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden pilotun bir dönem Kıbrıs Genç TV ve First Fm’de de çalışan gazeteci Taner Gönül’ün abisi Tamer Gönül olduğu öğrenildi.

Kocaeli Maşukiye beldesindeki Doğa Sitesi’nde yaşayan emekli albay Tamer Gönül, Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra ambulans helikopterlerde pilot olarak görev yapmaya başlamıştı.

Bir çocuk babası olan 1970 doğumlu emekli albay Tamer Gönül’ün oğlu Batuhan Gönül’de üniversite öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesinde sürdürüyor.

DIŞ BASIN BİRLİĞİ MESAJ YAYINLADI

Dış Basın Birliği Tamer Gönül’ün hayatını kaybetmesiyle ilgili mesaj yayınladı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

“Muğla'daki helikopter kazasında Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Taner Gönül'ün ağabeyi pilot Tamer Gönül'ün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Merhum Tamer Gönül, Türk Silahlı Kuvvetlerine yıllarca değerli hizmetlerde bulunmuş, son olarak Albay rütbesi ile emekli olduktan sonra sağlık alanında hizmet etmek amacıyla ambulans helikopter pilotluğu yapmaya başlamıştı.

Tamer Gönül’e ve kazada hayatını kaybeden diğer kardeşlerimize Allah’tan rahmet, başta değerli kardeşimiz Taner Gönül olmak üzere tüm Gönül ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”