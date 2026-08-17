Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) devam eden Ebola salgınında can kaybı en az 2 bin 325’e yükseldi. Hükümet verilerine göre salgın, 2018-2020 dönemindeki salgını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kamu Sağlığı Enstitüsü, son 24 saatte 101 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam kesinleşmiş vaka sayısının 4 bin 945’e ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, salgının hızla yayıldığına dikkat çekerek her 30 dakikada bir kişinin hayatını kaybettiği uyarısında bulundu. Ülkenin 26 eyaletinden 6’sı salgından etkilenirken, vakaların 3 bin 400’den fazlası Ituri eyaletinde görüldü.

Salgına yol açan nadir Bundibugyo varyantı için henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor. Komşu Uganda’da da başkent Kampala’da en az 20 vaka bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü, KDC ve Uganda’daki durumu mayıs ayında “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etmişti.