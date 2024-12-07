Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar'ın öncülüğünde hayata geçirilen “Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesinde bir sonraki adıma geçiliyor.

Proje kapsamında, Mehmetçik Belediyesi bünyesinde, Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen “keçe tasarım” kurslarını tamamlayan bölge kadınlarına bugün düzenlenen etkinlikle sertifikaları takdim edildi.

Kurs boyunca üretilmeye başlanan ve geliştirilmeye devam edilecek el işi keçe ürünleriyle “Keçada” markasının yaratılması planlanıyor.

Pazartesi günü saat 18.00’de Concorde Otel’de yapılacak "Keçenin Kuzey Kıbrıs'ta Yeniden Doğuşu" projesi lansmanında, proje ve “Keçada” markası tanıtılacak, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek, defile düzenlenecek ve ürünler satışa sunulacak.

Lefkoşa Ramona Cafe’de bugün düzenlenen sertifika takdim etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

- Sibel Tatar: “Bu bir çevre koruma, geri dönüşüm ve kadın dayanışması projesi”

Etkinlikte konuşma yapan "Keçenin Kuzey Kıbrıs'ta Yeniden Doğuşu" projesinin öncüsü Sibel Tatar, kadın emeğini desteklemek ve kültürel değerleri yeniden canlandırmak amacıyla başlatılan "İpek’in Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu" projesinin ardından "Keçe’nin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu" projesini duyuruyor olmanın mutluluğunu duyduğunu söyledi.

Bu yola ilk olarak Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği'ndeki önerisiyle girdiklerini, kendisine ipek dokumacılığını yeniden canlandırma fikrini dile getirdiklerinde, bu fikri sahiplenerek hayata geçirdiklerini anlatan Sibel Tatar, projeyle “Kozada” markasını yarattıklarını belirtti. Bugüne kadar Ercan Havalimanı’nda bulunan “Kozada” markasının turistler ve yerel halk tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Tatar, ürünlerin artık iç piyasada da satışa sunulacağının müjdesini verdi.

Çalışmalarına keçeyi merkeze alan projeyle devam ediyor olduklarını söyleyen Sibel Tatar, bu projenin bir çevre koruma hareketi ve geri dönüşüm projesi olduğuna dikkat çekerek, “Koyun, kuzu ve keçi yünleri doğaya atılıyordu. Büyük bir çevre kirliliği yaratıyordu. Büyükkonuk-Mehmetçik Belediyesi Başkanı Fatma Hanım’ın desteğiyle bu yünleri toplayıp geri dönüşüme kazandırdık.” dedi.

Sibel Tatar, keçenin işlenmesinin zorluğuna rağmen ekiplerin özveriyle çalıştığını ifade etti.

Projelerin kadın emeği ve dayanışması üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Sibel Tatar, Dernek çatısı altında verilen keçe tasarım dersleriyle, kadınların yeteneklerini geliştirmesine, meslek edinmesine, üretim yapılmasına ve kültürel mirasın yaşatılmasına katkıda bulunulduğunu söyledi.

- “Kültürel değerlerimizi geleceğe taşımak hepimizin görevi”

Sibel Tatar, kadın dayanışmasının gücüne olan inancını vurgulayarak, “Kadınlarımızla birlikte bu projeleri hayata geçirdiğimiz için gurur duyuyorum. Kültürel değerlerimizi geleceğe taşımak hepimizin görevi. ”dedi.

Konuşmasının sonunda Sibel Tatar, herkesi pazartesi günü Concorde Otel’de düzenlenecek lansmana davet etti.

- Tuğlu: “Unutulmuş bir değer hayat buluyor”

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da, Mehmetçik Belediyesi’nin geleneksel kültür mirasını yaşatmak ve kadın emeğini desteklemek adına "Keçe’nin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesini yürüttüğünü kaydederek, projeye öncülük eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a teşekkürlerini sundu.

Belediye Başkanı Tuğlu, bu girişimin kadın emeğini öne çıkaran doğa dostu bir çalışma olduğunu vurguladı.

Tuğlu, keçenin Kıbrıs Türk kültüründe yer etmiş ancak zamanla unutulmuş bir değer olduğunu belirtti.

Proje sayesinde, koyun ve keçi yünlerinin doğadan toplanarak yıkandığını, renklendirilip işlenerek yeniden ürün haline getirildiğini söyleyen Tuğlu, “Doğada atık olarak kalan bu malzemeler, kadınlarımızın emeğiyle ekonomik bir değere dönüşüyor.” dedi, bu dönüşümün çevreye ve kültürel mirasa sağladığı katkının altını çizdi.

Tuğlu, proje kapsamında belediye bünyesinde kadınlar için düzenlenen kurslardan bahsederek, “Kadınlarımız aylarca büyük bir özveriyle çalıştı. Onların bu emeği sayesinde harika ürünler ortaya çıktı. Tüm kursiyerlerimize ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

- Kadınlara katılım çağrısı

“Kadınlarımızın kendi ürünlerini yaparak hem kültürümüzü yaşatmasını hem de gelir elde etmesini sağlamak istiyoruz. Bu vesileyle, tüm kadınlarımızı projeye katılmaya davet ediyoruz.” diyen Tuğlu, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

- Çeliker: “Keçe, kadınların emeğiyle yeniden canlanıyor”

Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker de, konuşmasında, keçenin tarihine değinerek, “Keçe, Türklerin göçebe kültüründe önemli bir unsur olmuştur. Halılardan çadırlara, duvar süslemelerinden kıyafetlere kadar birçok alanda kullanılmıştır. İlk tekstil ürünü olarak bilinen keçe, dokuma öncesi kumaş olarak değerlendirilen en eski malzemelerden biridir.” dedi.

Keçe’nin yeniden doğuş projesinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sibel Tatar’ın liderliğinde hayata geçirildiğini vurgulayan Çeliker, “Bu proje ile keçe kültürümüze yeniden kazandırılıyor. Derneğimizde düzenlenen bu kursta farklı tasarımlar oluşturuldu. Islak keçe, baskı teknikleriyle çiçekler, aksesuarlar, şapkalar ve nakışlar üretildi.” ifadelerini kullandı.

Çeliker, projeye destek verenlere teşekkür ederek, bu girişimin kadın dayanışmasının ve kültürel mirası yaşatma çabasının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Etkinlik, kursiyerlere sertifikalarının verilmesiyle sonlandı.