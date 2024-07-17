Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir çöplükten çıkarılan 9 kişinin cansız bedeni ve ceset parçalarıyla dolu torbalarla ilgili gözaltına alınan ve 42 kadının katili olduğunu itiraf eden Collins Jomaisi Khalusha, mahkemeye çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre hakim, Khalusha'nın, soruşturma devam ederken 30 gün gözaltında kalmasına karar verdi.

Khalusha'nın avukatı John Maina Ndegwa, müvekkilinin itirafta bulunması için polis tarafından işkence gördüğünü iddia ederek söz konusu itirafın "gülünç" olduğunu söyledi.

Savcılar ise zanlının kötü muameleye maruz kaldığı iddialarını reddetti.

Nairobi'nin Mukuru bölgesinde 12 Temmuz'da farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedi bulunmuştu. İlk incelemelere göre, cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edilmişti. Daha sonra aynı yerde ceset parçalarıyla dolu torbalar bulunduğu açıklanmıştı.

Kurbanlardan birine ait cep telefonunun adli incelemesinin ardından 33 yaşındaki Khalusha gözaltına alınmış, polis yetkilileri zanlının 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettiğini bildirmişti.