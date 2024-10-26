Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi Başkanı Nikos Kettiros Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) yeni üçüncü üyesi İsviçreli Pierre Gentile’nin Ada’ya geldiğini, Avrupa Halk Partili Fransız François-Xavier Bellamy’nin de Avrupa Parlamentosu’nun (AP) “Kıbrıs kayıpları” ile ilgili yetkili komitesinin yeni raportörü olacağını açıkladı.

Fileloeftheros’un haberine göre Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi heyeti eşliğinde KŞK Rum üyesi Leonidas Pandelis’i ofisinde ziyaret eden Kettiros, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, daha önceki raportörlere yaptıkları gibi “bilgilendirme” yapmak üzere önümüzdeki günlerde komite olarak Bellamy ile görüşmeye çalışacaklarını açıkladı.

Nikos Kettiros, Pandelidis’ten, BM’nin KŞK’daki yeni temsilcisi, üçüncü üye Gentile’nin Ada’ya geldiği bilgisini aldıklarını söyledi ve “Gentile’nin, KŞK çalışmalarına üyesi ivme katacağına inanç” belirtti.