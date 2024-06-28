Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) akaryakıt alımlarına yönelik borçlanması amacıyla karar aldı. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Arıklı, Kuzey Çevre Yolu Projesi’nde ihtilaflı noktalarda uzlaşıya varıldığını açıkladı Arıklı, Kuzey Çevre Yolu Projesi’nde ihtilaflı noktalarda uzlaşıya varıldığını açıkladı

Buna göre, Kıb-Tek’in Yakın Doğu Bank Ltd.'deki Türk Lirası borçlu cari hesap limitinin 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye; Creditwest Bank Ltd'deki Türk Lirası borçlu cari hesap limitinin 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye ve Creditwest Bank Ltd'den Amerikan Doları borçlu cari hesap limitinin 2 milyon USD'den 4 milyon USD'ye yükseltilmesine karar verildi.

Editör: Burhan CANBAZ