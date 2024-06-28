Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) akaryakıt alımlarına yönelik borçlanması amacıyla karar aldı. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kıb-Tek’in Yakın Doğu Bank Ltd.'deki Türk Lirası borçlu cari hesap limitinin 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye; Creditwest Bank Ltd'deki Türk Lirası borçlu cari hesap limitinin 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye ve Creditwest Bank Ltd'den Amerikan Doları borçlu cari hesap limitinin 2 milyon USD'den 4 milyon USD'ye yükseltilmesine karar verildi.