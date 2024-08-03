Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grev için öne sürdüğü nedenlerin doğruları yansıtmadığını açıkladı.

Kıb-Tek, EL-SEN'in 5 Ağustos Pazartesi günü greve gitme kararını duyurması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bazı sorunların giderilmesinde gecikmeler yaşandığı ancak söz konusu eksikliklerin tamamlanmasına yönelik adımların atıldığı kaydedildi.

Kurum ayrıca, EL-SEN'e grevi kaldırma ve görüşme çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Sendika tarafından yapılan açıklamada kendileri ile görüşülmediği ve kurumda yatırımların yapılmadığı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. EL-SEN tarafından yapılan bu açıklamanın doğruları yansıtmadığının halkımız tarafından bilinmesi gerekmektedir” denildi.

Kıb-Tek’in kapısının her zaman sendikaya açık olduğu belirtilen açıklamada, yapılan görüşmelerin sendika tarafından birçok kez gerek TV, gerekse yazılı basında dile getirildiği de ifade edildi.

-İhale süreçlerinde gecikmeler

Kurumun eksik yatırımların tamamlanması için sürekli yeni projelendirmeler yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Ancak gerek ihale süreçlerinde meydana gelen gecikmeler, gerekse projelerin uygulama aşamasında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak zaman zaman bazı süreçler uzamaktadır” denildi.

-Yatırım yapılmıyor iddiaları doğru değil

Yatırım yapılmıyor iddialarının doğru olmadığı da belirtilen açıklamada, devam eden çalışmalar şöyle sırlandı:

“Gönyeli bölgesinde devam eden yeraltı kablo ve trafo takviye projesinde uygulama aşamasında sona gelinmiş olup, EL-SEN tarafından yatırım yapılmadığı yönünde ortaya atılan iddia doğru değildir. Öte yandan İskele Bölgesinde yeni trafo merkezi yapılmış olup, kısa bir süre içerisinde devreye alınacaktır. Tatlısu bölgesinde de altyapı güçlendirme çalışmalarında sona yaklaşmış olup, daha birçok farklı bölgemizde çeşitli projeler ve çalışmalar uygulanmaktadır. Altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin artırılması adına 2 adet yeni santralin ihalesine çıkılmış olup, söz konusu ihaleye teklif gelmemesinden dolayı yeniden ihaleye çıkılması için hazırlıklar yapılmaktadır. Çıkılan ihalenin sonuçlanmamasından dolayı halkımızın mağduriyet yaşamaması için Türkiye Cumhuriyeti’nden 2 adet santral getirilmiş ve devreye alınmıştır. Bunun yanı sıra yaklaşık 20 gün içerisinde arızalı olan bir santral de devreye alınacak şekilde çalışmalar süratle devam etmektedir. Kurumun araç ihalesi sonuçlanmıştır.”

-"Kesintisiz hizmet için çalışmalar sürekli olarak ve artarak devam etmektedir"

Devamlı olarak personelin ihtiyacı olan iş güvenliği malzemelerinin alımının yapıldığı da ifade edilen açıklamada, “Yaşanan tüm eksiklikler ve sıkıntılar özverili ve hızlı bir şekilde tamamlanarak giderilmekte, kesintisiz hizmet için çalışmalar sürekli olarak ve artarak devam etmektedir.” denildi.

-Sendikaya çağrı

Kurumun yürüttüğü çalışmalara rağmen EL-SEN'in yılın en sıcak zamanlarında greve gidecek olmasının eleştirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak her zaman olduğu gibi bugün de aynı noktada durarak halkımızın mağduriyet yaşamaması adına, EL-SEN ile Pazartesi günü eylemi kaldırmaları halinde görüşmeye hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz."

-Önlemler alınacak

Sağduyu çağrısına rağmen EL-SEN’in eylemde ısrarcı olması durumunda ise, duyarlı EL-SEN üyeleriyle tüm destekleri sağlayarak, halka hizmet etmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Halkımızın mağduriyet yaşamasına neden olacak olan ceza niteliğindeki eylemlere ve girişimlere kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi, gereken tüm önlemleri alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.” ifadelerine yer verildi.