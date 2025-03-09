Yapımcılığını Esat Deniz Abdaloğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Murat Akkuş'un kaleme aldığı, Kıbrıs Barış Harekatı ve öncesinde Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk halkına yönelik katliamlarını konu alan "1974-Ayşe Tatile Çıktı" filmi beyaz perdeye taşınacak.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve öncesinde yaşanan dramatik olayların anlatılacağı film, savaşın ortasında yaşanan bir aşk hikayesi ile Kıbrıs'ta verilen kahramanca mücadeleyi sinemaseverlerle buluşturacak.

Yapımcı Esat Deniz Abdaloğlu, AA muhabirine çekimlerine başlanacak filme ilişkin açıklamada bulundu.

"1974-Ayşe Tatile Çıktı" filminin Kıbrıs Barış Harekatı ve öncesinde Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk halkına yönelik katliamlarını, Kıbrıs'taki mücadeleyi ve mücahitleri anlattığını belirten Abdaloğlu, "Hikayemiz, Kıbrıs Türk halkının verdiği çetin mücadeleyi anlatırken, 1964-1974 yıllarında geçiyor. Gazeteci Nehir'in esir düşen savaş muhabiri sevgilisi Fırat'ı kurtarmak için Kıbrıs'a gelmesi ve mücadeleye katılmasını anlatıyoruz. Film, gerçek bir hikayeden kaleme alındı. Kıymetli Denktaş ailesi de filmimizi destekliyor, iyi bir iş çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Filmin ekim ayında vizyona girmesini planlıyoruz"

Filmde, savaşın yıkıcılığını çarpıcı şekilde beyaz perdeye taşımayı istediklerini belirten Abdaloğlu, yönetmen koltuğundaki isim ve oyuncu kadrosunun önümüzdeki günlerde açıklanacağını, çekimlerin de yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Abdaloğlu çekimlerin Girne Beşparmak dağları ve sahil şeridi ile Lefke ve Bafra bölgelerinde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kapalı Maraş'ın belirli bir bölümünde de çekimler yapılacak. Lefkoşa'nın dar sokakları ve harekatın izlerini taşıyan bölgeler, izleyiciyi 1974 yılına götürerek hikayeye daha da derinlik katacak. Kuzey Kıbrıs, doğası ve kendine özel karakteriyle çarpıcı bir atmosfere sahip. Film, yalnızca büyük bir prodüksiyon olmanın ötesinde, o dönemi yaşayan insanların tanıklıklarını da içinde barındıran güçlü bir anlatı sunmayı hedefliyor. Filmin ekim ayında vizyona girmesini planlıyoruz."