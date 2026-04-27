1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden Muharrem Nizamettin Açıkgöz hayatını kaybetti.

A Haber KKTC Temsilcisi ve Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu üyesi Rıza Açıkgöz’ün babası olan Açıkgöz’ün vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Muharrem Nizamettin Açıkgöz için cenaze töreni bugün gerçekleştirilecek. Açıkgöz’ün naaşı, Düzova Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi olan Açıkgöz, yaşamı boyunca verdiği hizmetlerle anılıyor.

Başta Rıza Açıkgöz olmak üzere, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.