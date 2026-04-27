Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Dijital Vize Teslim Portalı uygulaması sayesinde son dört ayda 11,06 ton kağıt kullanımından tasarruf sağlandığını, bunun 188 ağacın kesilmesini önlediğini bildirdi.

Olguner yazılı açıklamasında, söz konusu tasarrufun yıllık bazda 564 ağacın korunmasına karşılık geldiğini kaydetti.

Portalın kısa sürede mimarlar tarafından benimsendiğini belirten Olguner, sistemin mesleki süreçleri hızlandırırken çevresel sürdürülebilirliğe de önemli katkı sağladığını vurguladı.

Ocak ayında uygulamaya konulan portal sayesinde basılı proje teslimlerinde ciddi azalma yaşandığını ifade eden Olguner, portal kullanım oranının yüzde 23’ten yüzde 65’e yükseldiğini belirtti.

Yeni sistemin kullanım kolaylığı ve hızının mimarları dijital teslim yöntemine yönlendirdiğini kaydeden Olguner, sistem kullanımında yaklaşık yüzde 280 oranında artış sağlandığını dile getirdi.

Proje baskıları, düzeltmeler ve yeniden yapılan başvuruların da dikkate alındığını belirten Olguner, son dört ayda elde edilen 11,06 tonluk kağıt tasarrufunun 188 ağacın kesilmesini önlediğini yineledi.

Özellikle Lefkoşa dışından vize işlemleri için merkeze gelmek zorunda kalan üyelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Olguner, gereksiz yolculukların, zaman kaybının, maddi harcamaların ve fiziki evrak yükünün azaldığını belirtti.

Olguner, sistemin bürokrasiyi azalttığını, kağıt kullanımını ve ulaşımı düşürerek çevreye katkı sağladığını vurgulayarak, dijitalleşmenin çevresel sürdürülebilirlik açısından önemine dikkat çekti.

İlerleyen süreçte “Dijital Evrak Sistemi” ile oda bünyesindeki evrak işlemlerinin de dijital ortama taşınmasının hedeflendiğini belirten Olguner, bu dönüşümün örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Dijitalleşmenin kamu hizmetlerinde hız, şeffaflık, çevresel duyarlılık ve verimlilik açısından ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Olguner, kamu niteliğinde bir meslek örgütü olarak merkezi ve yerel yönetimlere bu süreçte destek vermeye hazır olduklarını da belirtti.