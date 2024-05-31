Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Birinci Halkın Televizyonunun 27. Yaş günü dolayısıyla Muazzez Gazihan’ın hazırlayıp sunduğu Gençte Sabah programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Dijital çağda yapay zekanın hüküm sürdürdüğü bu dönemde Genç Tv’nin 27. Yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Birinci, Kıbrıs türk halkına her daim destek oldukları için teşekkürlerini sundu.

Birinci çocuğu olarak gördüğü Kıbrıs Genç TV’nin ismininin neden “Genç” olduğunu anlattı.

Bugün Kıbrıs Genç Tv’nin İngiltere’de Ankara’da ve İstanbul’da temsilciliğinin bulunduğunu söyleyen Birinci KKTC’den sonra Ankara ve İstanbul’da iş birliği yaptığı stüdyoların da olduğunu belirtti.

Kıbrıs Genç Tv’yi ayakta tutan en önemli unsurlara değinen Birinci,” etik değerlere önem verdik, her zaman doğrudan yana olduk” dedi.