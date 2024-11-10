Altın Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu.

Her geçen yıl kendini geliştiren ve yenilenen halkın televizyonu Kıbrıs Genç TV haklı bir gurur daha yaşıyor.

Altın Kariyer ödüllerinde Yılın En İyi Televizyon Ödülü bu yıl Birinci Medya Bünyesinde yer alan Kıbrıs Genç TV’ye verildi.

Birinci Medya’ya ikinci bir ödül daha geldi. Birinci medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye de Yaşam Boyu Meslek Başarı ve Onur ödülü verildi.

Ödül töreni 15 Kasım 2024 tarihinde Ankara Hilton Garden İnn Otel’de Şenol İpek ve Wilma Ellesin sunumuyla ve uluslararası isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Organizatörlüğünü Umut Bolel’in yaptığı geceye sadece bürokrasi, sanatçı, basın ve iş dünyasından davetliler katılacak.