Birinci Medya Kurumuna bağlı Kıbrıs Genç Tv ekibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’nin yanı sıra, Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, Haber Müdürü Tügen Burağan, Haber Spikerlerinden Meliz Birinci, Burhan Canbaz ve Yağmur Çal’ın yanı sıra programcılardan Mustafa Alkan, Muazzez Gazihan ve Didem Gürses yer aldı.

Ziyarette ayrıca, Elçilik Basın Müşaviri Cihangir Şahin de hazır bulundu.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret ile ilgili Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.