Kıbrıs Genç Tv’nin geçtiğimiz gün gündeme getirdiği haber üzerine, Ercan Havalimanı İşletmecisi T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Taşyapı İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş. Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan Boğaz Piknik alanında çevre temizliği yaptı.

Bugün Boğaz Piknik alanına 50’ye yakın çalışan ile iş makineleri ile giren T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Taşyapı İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş çalışanları yoğun bir çalışmanın ardından Boğaz Piknik Alanı'nı halkımıza yakışır bir şekilde temizledi.

Bu özverili çalışma, bölgeye gelecek piknikçilere daha temiz ve keyifli bir piknik deneyimi ve temiz bir çevre sunma hedefiyle gerçekleştirildi. 300’e yakın çöp poşetinin toplandığı alandan sonra bölge piknik severlerin hizmetine çevresi temiz bir piknik alanı olarak tekrardan sunuldu.

Turanlı: Temiz bir çevre için gereğini yapacağız

Çevre temizliği çalışmasına katılan T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, Boğaz Piknik alanının yerel halkın ve ziyaretçilerin sık sık kullandığı yer olduğunu ve Kıbrıs Genç TV’nin “Temiz Kıbrıs” adı altında başlattığı çevre kampanyasında Boğaz Piknik alanının kirli görüntülerini görür görmez olaya müdahale edip temizleme ihtiyacı hissettiklerini belirtti.

Bölgede çöpleri ve çevredeki otları temizlediklerini ifade eden Turanlı, şirket olarak amaçlarının sürdürülebilir çevre bilinci ile birlikte doğayla uyumlu bir yaşam tarzının sürekli hale getirilmesi için ellerinden gelen desteği vermek olduğunu kaydetti.

Boğaz Piknik Alanı’nın temizleyebildikleri ölçüde temizleyeceklerini, gelen insanların da temiz gördüğü için temiz tutmaya çalışacağını ifade eden Turanlı, “Fakat, ne acıdır ki piknik alanının şu anki hali bir piknik alanından daha çok Göngör Çöplüğüne benziyor. O yüzden insanlar daha önce burayı çok sık kullanıyordu. Ancak. son zamanlarda burayı kullananların sayısında önemli bir azalma oldu. Bu, ekonomik sebeplerden de olabilir. Ancak, çevresel faktörler de buna büyük bir etki yapıyor. Bundan önce de ülke genelinde temizlik faaliyetleri yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Çevre temizliği konusunda kendilerinden yardım talep edecek vatandaşlara veya belediyelere gereken yardımı yapmaya daima hazır olduklarını, bunun için Ercan Havalimanı veya Taşyapı’nın telefonlarından kendilerine ulaşabileceklerini kaydeden Şevki Turanlı, “Biz, temiz bir ülke ve çevre yaratmak için çalışanlarımız ve iş makinelerimizle ile elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.