Altın kariyer ödülleri Ankara’da Hilton Golden Inn Otel’de verildi. Geceye Türkiye’nin bir çok ünlü televizyon habercisi, film yönetmeni, yorumcu, besteci ve sanatçılar katılırken gecede yılın televizyonu ödülünü Kıbrıs Genç TV; Meslek Üstün Başarı Hizmet ödülü ise Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ye verildi.

Etkinlikte Ertan Birinci iki kez ödül için sahneye davet edildi. Ertan Birinci, Yılın Televizyonu seçilen Kıbrıs Genç TV’ye verilen ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, ödülü Kıbrıs Türk televizyonculuğu adına aldığına vurgu yaptı.

Altın Kariyer Ödülleri dağıtımında Ertan Birinci’ye Meslek Üstün Başarı Hizmet ödülü de takdim edildi.

Gecede usta oyuncu Halil Ergün, Hakan Aysev, Hakan Solaker, Serkan Bayram, Zeynep Mansur, Çiğdem Tunç, çocuk oyuncu Ali Kürşad Uzun, ünlü ses sanatçısı Safiye Soyman, ile eşi Faik Öztürk ve daha pek çok isim ödül aldı.