Güney Kıbrıs’ın, temmuz ayında gerçekleştirilecek Kıbrıs sorununa ilişkin yeni genişletilmiş zirve ışığında, elle tutulur sonuçlar istediği belirtildi.

Politis gazetesi Hükümet Sözcü Vekili Yianis Antoniu’nun, “Politis” radyosuna yaptığı açıklamalara dayanarak Kıbrıs Rum tarafının, yeni zirve ışığında elle tutulur sonuçlar istediğini yazdı.

Habere göre Antoniu, yeni genişletilmiş toplantının gerçekleştirileceği temmuz ayına kadar hem Güven Artırıcı Önlemler hem de müzakerelerin yeniden başlamasının özüne dair bazı somut, elle tutulur sonuçların elde edilmesini sağlayacak bir yol haritasının olmasını istediklerini ifade etti.

Liderlerin yarın yapacağı görüşme ışığında açıklamalarda bulunan Antoniu, yeni geçiş kapılarının açılmasına ilişkin bir açıklamanın da sürpriz teşkil edeceğini söyledi.

Antoniu, bu durumu ihtimal dışı da bırakmazken yarınki görüşmede böyle bir gelişmeyi de beklemediklerini, diğer tarafın takınacağı tavrı bilmediklerini de savundu.

Çabaların, sınır kapıları konusunda anlaşma sağlanması ve geriye kalan Güven Yaratıcı Önlemler konusunda daha ileri adımlar atılmasına odaklanacağını söyleyen Antoniu, BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisinin atanması konusunun da askıda olduğunu belirtti.

Antoniu açıklamasında, ayrıca Kıbrıs Rum tarafının Maria Angela Holguin’in atanmasına itiraz etmediğini hatta Holguin’in kişisel temsilci görevinin yenilenmesini talep ettiğini, Türk tarafının reaksiyonları nedeniyle de bunun gerçekleşmediğini savundu.

Antoniu, önümüzdeki günlerde yeni temsilcinin isminin açıklanmasının da beklendiğini ifade etti.