Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin eş Başkanları Tamer Öncül ve Cemay Onalt Müezzin oldu. Müezzin, yazman olarak da görev yapacak.

Birlikten verilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) yapılan 17’nci Olağan Genel Kurulu’nda Neşe Yaşın ve Jenan Selçuk eş başkanlık görevlerini devretti.

Neşe Yaşın’ın açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulda mali raporla faaliyet raporunun onaylanmasının ardından yeni yönetim belirlendi.

Dış İlişkiler Sorumlusu Neşe Yaşın, Sayman Halil Karapaşaoğlu, Basın Yayın Sorumlusu Ümit İnatçı, Sosyal İlişkiler Sorumlusu Mustafa Tozakı ve faal üye Ahmet Yıkık oldu. Zeki Ali ve Burçak Midilli ise yedek üyeler olarak belirlendi.