Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” gündemiyle toplandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıda, Komite Başkan Vekili, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri; UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Hasan Taçoy ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı yer alıyor.

Komite toplantısına ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Fikri Toros ve Sami Özuslu ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katılıyor.

Karar Önerisini, UBP Grubu’na bağlı bazı milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu sunmuştu.