Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Hristodulidis’in heyetinde gittiği Cenevre’deki gayriresmi genişletilmiş görüşmede yaşanan gelişmelerden temkinli iyimser olduğunu açıkladı.

Haftalık Simerini’ye verdiği röportajda Cenevre sonrasında Kıbrıs sorununda “göreceli bir ilerleme olduğunu ancak bunun, halen iki devlet çözümüne bağlılığını koruyan Türkiye’ye bağlı olduğu" görüşünü dile getiren Anastasiadis, “Cenevre sürecinden diğerleri kadar iyimser değilim.” dedi. Anastasiadis, bütün Rum yönetimi başkanlarının “Kıbrıs sorununun uluslararası gündemde kalması için sürekli mücadele etmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Anastasiadis, AB içinde savunma ve dış politika konularında küçük üyelerin veto hakkının kaldırılması tartışmasında Nikos Hristodulidis’in aksine, “veto hakkının kaldırılmasının yıkıcı olduğunu, bu hakkın korunması gerektiğini” söyledi.

Eski Başkan Nikos Anastasiadis, AB’nin uyum ve birliğinin şart olduğunu belirterek “Küçük devletlerin veto hakkının muhtemel kaldırılması merkezkaç kuvvetlerini katlayabilir ve halen başlamış olan Avrupa şüpheciliğini büyütebilir. Dolayısıyla ABD’nin vergi dayatmasıyla gelecekte önümüze çıkacak ciddi zorluklara odaklanmamız gerekirken dikkatler Avrupa Birliği'nin dağılıp dağılmayacağına çevrilmiştir.” ifadesini kullandı.