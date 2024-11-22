Kıbrıs Sosyal Partisi (KSP) Genel Sekreteri Mehmet Birinci, partinin 22’nci kuruluş yıl dönümünün tüm ilerici, devrimci, sosyalist ve komünistlere kutlu olmasını diledi.

Birinci yayımladığı mesajda, “2024 yılının bu günlerinde barbar bir dünya düzeni ile karşı karşıyayız” diyerek, “bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklarının, emperyalist-kapitalizmden kurtulmak, baskı, savaş çığırtkanı ve sömürü düzenini yıkmak göreviyle karşı karşıya olduğunu” savundu.

Birinci, Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin, adanın tüm emperyalist güçlerin üssü olması ve Ortadoğu ve dünya halklarına saldırı platformu olarak kullanılmasına son verilmesi, ülkenin yeniden birleştirilmesi; halkın bağımsız, özgür, her türlü sömürü ve baskıdan arınmış, insana layık bir düzende yaşayabilmesi için 22 yıldan beri mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.