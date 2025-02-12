Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk mücadele tarihine" 2. Plevne savunması" olarak geçen Limasol direnişinin 61'inci yılında, direniş ve direniş esnasında şehit düşen beş mücahidi andı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nin Limasol direnişi için yayımladığı mesajda, “Atalarımız Türk-Osmanlı’nın 2 Temmuz 1570 günü ilk fethettiği yerleşim yerimiz olan Limasol, ikinci destanını 10-13 Şubat 1964 tarihinde yazmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Rumların 10 Şubat’ta saldırıya başladıklarının ve 11 Şubat’ta ise mücahitlerin karşılık vererek kale civarındaki ilk saldırıları püskürttüklerinin belirtildiği açıklamada, “13 Şubat sabahının ilk ışıklarıyla zırhlandırılmış dozerler öncülüğünde yüzlerce Rum çapulcu Limasol’un Türk bölgesine karşı taarruza geçti. Macig Bar bölgesindeki Türk mevzileri tank ve roketatar mermileriyle harabeye çevrilince mücahitlerimiz Yeni Klinik mevziine çekilerek kahramanca direnişlerini sürdürdüler.” denildi.

-2. Plevne Savunması

Direniş esnasında 5 mücahidin şehit düştüğü belirtilen açıklamada, Rum zırhlı aracının tahrip edildiği ve direnişin Kıbrıs Türk Millî Mücadele tarihine 2. Plevne Savunması olarak yazıldığı kaydedildi.

Rumların, Limasol Türk bölgesinde mücahitlerin direnişleri karşısında sonuç alamadıklarının belirtildiği açıklamada, Rumların ‘ateş-kes’ anlaşmasını kabul edip, imzaladıkları vurgulandı.

Sonrasında Rumların, Limasol Sancağına bağlı Piskobu, Bağlarbaşı, Aşağı Binatlı, Evdim ve Çanakkale Türk yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda bulundukları da belirtilen açıklamada, “Ancak şehit ve yaralılar vermelerine ve kıt imkânlarına rağmen yiğitçe direnen Mücahitlerimiz Rumlara geçit vermedi. Bu direnişlerde ‘Limasolun Sesi’ radyosunun yayınları Mücahitlerimize büyük bir moral güç kaynağı olmuştur.” denildi.

“Şanlı Limasol direnişinin 61’inci yılında, kanları ve canlarıyla bizlere bağımsız bir devlet armağan eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Barış, huzur ve güven içerisinde sürdürdüğümüz bugünkü yaşantımızı borçlu olduğumuz başta Anavatan ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız. ‘Ne Mutlu Bu Devleti Kuranlara ve Ne Mutlu Bu Devleti Yaşatmada Kararlı Olanlara’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’”.