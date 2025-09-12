Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 42’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak, geçmişten aldığı güç ve birikimle, belediyelerin halka daha nitelikli ve kapsayıcı hizmetler sunması için çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından yayımlanan mesajda, 42 yılı geride bırakmanın onurunu ve gururunu taşıdıkları belirtildi.

Mesajda, birliğin, belediyeler arasında iş birliğini güçlendirmek, ortak sorunlara kalıcı çözümler üretmek ve kurumsal yapıyı etkinleştirmek amacıyla 12 Eylül 1983 tarihinde kurulduğu hatırlatılarak, şu bilgiler verildi:

“1985 yılından bu yana Lefkoşa’da, Selimiye Camii’nin kuzeyinde yer alan ve halkımız arasında Bayraktar Ortaokulu olarak bilinen, 700 yıllık köklü bir tarihe sahip binada hizmetlerini sürdürmektedir. Latin ve Osmanlı mimarisini aynı anda yansıtan yapı, sadece Birliğimizin merkezi değil, aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan önemli bir kültürel mirasımızdır.”

Bugün Birliğin çatısı altında yer alan 18 belediyenin, uyum ve dayanışma içinde çalışarak halka en iyi hizmeti ulaştırma çabasını sürdürdüğü kaydedilerek, belediyelerin yürüttüğü çalışmaların, yalnızca bugünü değil, aynı zamanda geleceği de şekillendirdiği belirtildi.

Mesajda, birliğin başkanlığını yapmış, merhum İsfendiyar Açıksöz, merhum Burhan Yetkili ve merhum Hüseyin Beyar yad edilirken, görev süresince büyük hizmetleri olan; birliğin ilk başkanı 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, sonrasında görev yapmış başkanlar Şemi Bora, Oktay Kayalp, Cemal Bulutoğluları, Ahmet Benli ve tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür edildi.