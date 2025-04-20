Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), milli ve manevi değerlerin tartışma konusu yapılamayacağını belirtti.

KIBTES yaptığı yazılı açıklamada, milli ve manevi değerlerin, toplumsal birlik ve beraberliğin temel taşları olduğunu kaydederek, “Bayrağımız ve İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin anlamlı sembolleridir ve bu değerlere duyulan saygı, tarihimize bağlılığımızı gösterir” dedi.

Eğitimcilerin görevinin yalnızca bilgi aktarmak değil; öğrencilere milli ve manevi değerlerin önemini aşılamak olduğunu ifade eden KIBTES, bu değerlerin korunmasının, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve geleceği şekillendirdiğini belirtti.

Açıklamanın devamı şöyle;

“Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası olarak, son günlerde medyada geniş yer tutan milli ve manevi değerlerimize yönelik her türlü saygısızlığa tepkisini ortaya koymaktadır. Gelecek nesillere milli ve manevi ruhu aktarmak için eğitimciler olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.”