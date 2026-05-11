Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, engelli bireylerin ulaşım, istihdam ve yardımlar konusunda yaşadığı sorunlara ivedi çözüm getirilmesini istedi.

"Engelliler Dairesi'nin kurulması ve Engelsiz Yaşam Evi'nin tüm birimleriyle devreye sokulmasını" talep eden federasyon, devletin, engellilerin sesini duyması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı derneklerin başkanları, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekilen basın toplantısı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda yer aldı. Toplantıda ilk sözü Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk aldı.

-Yücetürk

Yücetürk, derneğin yarım asırlık, Engelliler Federasyonu'nun da 41 yıllık geçmişine rağmen engellilerin yaşadığı sorunlara istedikleri çözümleri sağlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını, istihdam ve nakdi yardım konularında beklenen ilerlemeyi sağlayamadıklarını kaydetti.

Yücetürk, 2014 yılında temeli atılan Engelsiz Yaşam Evi'nin, 48 yataktan, 32 yatak kapasitesine düşürülerek, sadece rehabilitasyon hizmeti veren kısımlarının hizmete açılmasının da diğer üzüntü kaynakları olduğunu söyledi.

Sağlık, istihdam, ulaşım ve dolaşımdaki sorunlara da dikkat çeken Yücetürk, 2023'ten bugüne 70 kişinin istihdam edildiğini ve lise/üniversite mezunu donanımlı engelli gençlerin halen iş beklediğini belirtti.

-Sarı engelli bantlarını takip edenler direğe tosluyor

Birçok yerde özel rampa, kaldırım ve engelli asansörü sorunları yaşandığını, birkaç daire ve üniversite dışında bunları tam anlamıyla yerine getiren olmadığını söyleyen Yücetürk, kaldırımlardaki sarı engelli bantlarını takip edenlerin de, ya bir direğe, ya bir ağaca, ya bir ağaca, direğe, arabaya ya da rögar kapağına "tosladığını" kaydetti.

-Arı: Devlet engellisinin sesini duymalı

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı da, özellikle 0-2 yaş aralığını da kapsayacak, kucaklayıcı ve bütünleyici bir eğitim sistemi ile özel eğitim branş öğretmenlerinin eksikliğine dikkat çekti.

Bazı engellilerin fizik tedavi ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini, ancak bu hizmetin devlet tarafından verilmediğini ve fizik tedavi ücretlerinin de yüksek olduğu eleştirisini dile getiren Arı, engelli sorunlarını çözecek bir "Engelliler Dairesi" oluşturulması için Sağlık, Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarına çağrıda bulundu.

Rehabilitasyon çalışmaları konusunda yetkililerin yeterince çaba göstermediğini de kaydeden Arı, ayrıca, normal vatandaşlardan daha çok ihtiyacı olan engellilere asgari ücretin yüzde 60'ı kadar maaş verilmesini de eleştirdi.

Engelli Yaşam Evi'nin sadece rehabilitasyon hizmeti verdiğini de savunan Arı, şu an bazı engellilerin bu nedenle Lapta Huzurevi'nde kaldığını öne sürdü ve devletin, engellisinin sesini duyması gerektiğini söyledi.

-Çaluda

Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da, zihinsel engelliler ve ailelerine yönelik psikolojik destek ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çaluda, 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinin yetersiz kaldığını, bunun yanında psikolojik destek için rehber öğretmenler ve bakıcılara asgari ücret kadar maaş bağlanmasının gerekli olduğunu belirterek, engellilerle ilgili yasaların geçmesine rağmen, mevzuata uygun tüzüklerin geçirilmemesinden dolayı yasaların anlamsızlaştığını kaydetti.

Engelli bireylerin ebeveynlerinin en büyük endişesinin kendileri öldüğü zaman evlatlarının akıbetinin ne olacağı sorunu olduğunu da dile getiren Çaluda, engellilerin sadece 16 Mayıs ya da 3 Aralık'ta hatırlanmaması gerektiğini vurguladı.

-Özerdem

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de, devlet çatısı altında kurulacak "Otizm Merkezi" ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşandığını ve birkaç ay sonra bu merkezin hizmete gireceğini öğrendiğini söyledi.

Hastanelerde kurul sırası bekleyen engellilerin yaşadığı sorunlara işaret eden Özerdem, bunun da çözümlenebilecek bir sorun olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yanında Maliye Bakanlığı'nın da elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Özerdem, devlete, engellilerin hayatına destek olma çağrısında bulundu.

-14 maddelik istem paketi...

Konuşmaların ardından engellilerin devlet ve hükümet yetkililerine ilettiği 14 maddelik istem paketi ve acil istihdam bekleyen 49 kişilik engelli listesi de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

İstem paketinin içeriğinde "Engelliler Dairesi'nin acilen kurulması, Engelsiz Yaşam Evi'nin tüm birimleriyle devreye sokulması, ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi, nakdi yardım alan engellilere, elektrik, su ve telefon vb. ek muafiyetlerin acilen sağlanması, Zihinsel Engelliler Derneği, Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma derneklerine yer ve bina tahsisi ile bakıma muhtaç engellilerin anne-babalarına yaş haddine bakılmaksızın emeklilik hakkı verilmesi" maddeleri de yer aldı.