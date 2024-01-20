Kıbrıs Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, camiasında ‘futbol elçisi’ olarak bilinen Mete Adanır 35. Ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Eralp Adanır, Tunç Adanır, CTP Milletvekili Sami Özuslu, Kıbrıs türk Fulbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu,Leymosun kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Spor Yazarı Songuç Kürşat,Araştırmacı Yazar Yücel Hatay Doğan türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, Adanır ailesi ve futbol severler in katıldığı anma töreni 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Bu yılki törende Eralp Adanır’ın kaleme aldığı Aramızdan Ayrılışının 35. Yılı Anısına Mete Adanır anı kitapçığı ile Mete’nin toplum nezdinde nasıl algılandığı yazıya dökülerek anlatıldı.Kitapta Kıbrıs Genc TV'de yayınlanan ve Mete Adanır'ın anlatıldığı programlara da yer verildi.

Törende konuşan Eralp Adanır, Mete Adanır için 1989 yılından itibaren bir çok program yapıldığını belirterek, programa katılanların bildiğimiz ve ya bilmediğimiz bir çok anıyı ve yorumu paylaştıklarını söyledi. Eralp Adanır bu kitapla anıların hepsinin metin haline getirildiğini belirtti.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de bir konuşma gerçekleştirdi. “Aramızdan Ayrılışının 35. Yılı Anısına-Mete Adanır” kitabında Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye de yer verildi.

Eralp Adanır Ertan Birinci’ye yapım ve sunuculuğunu üstlendiği “Topjektif” programında Mete Adanır’ı anlatımı ve yorumları dolayısıyla teşekkür etti.

Birinci , “Aramızdan Ayrılışının 35. Yılı Anısına-Mete Adanır” kitabının çok değerli olduğunu söyledi. Mete Adanır’ın 28 yaşında hayatını kaybettiğini belirten Birinci, 35 yıldır aynı özlemle burada buluşup onu anıyoruz dedi. Birinci, Mete Adanır’ın Türkiye’de okuyan Kıbrıs Türk öğrencisinin ortak değeri olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu Mete Adanır’ın kendisi için ikon olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Özuslu, hayallerinin peşinden koşan Mete Adanır’ın Kıbrıslı Türkler için idol olduğunu söyledi.

Kıbrıs türk Fulbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’da “Kıbrıslı türkler ve Kıbrıslı Türk Futbolcular için Mete Adanır ciddi bir örnek ve motivasyondu” dedi.

Mete Adanır’ın çocukluğunu çok iyi bilen spor yazarı Songuç Kürşat’da törende bir konuşma gerçekleştirdi. Kürşat, Mete Adanır’ı kısa cümlelerle anlatmanın mümkün olmadığını vurgulayarak,Adanır’ın yıllarca Kıbrıslı Türk futbolculara bir idol olduğunu belirtti.

Kürşat konuşmasının devamında Mete Adanır ile olan anısından bahsetti.

Kıbrıs Türk Spor tarihinde büyük araştırmalar yapan duayen Araştırmacı Yazar Yücel Hatay’da konuşmasında,tarihi kalıcı hale getirerek derinleştirmenin önemini vurguladu.

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu’da yaptığı konuşmada, yine bir 20 Ocak ve Mete Adanır’ı anma günümüz dedi. Mete Adanır’ın kısa bir süre doğan türk birliğinde kısa bir süre de olsa top oynadığını dile getirerek anılarını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Spor Amiri İltaç Aslım burada yaptığı konuşmada, Mete Adanır’ı ölümü dolayısıyla tanıdığından bahsetti.

Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Rücem Rasımoğlu’da konuşmasında, Adanır’ı kabri başında andıklarını dile getirerek, Adanır’ın başarısının temellerini Leymosun da attığını kaydetti.

Samsun Spor’un taraftarı ve uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşamını sürdüren Onur Bey’de konuşmasında yıllardır her 20 Ocak’ta Adanır’ın kabri başında olduğunu belirtti. Feci kaza olarak betimlediği Adanır’ı kaybettiğimiz o kaza gerçekleştiğinde yaşının ufak olduğunu dile getirdi.

Tören kıonuşmaların ardından sona erdi.