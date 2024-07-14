Kıbrıs Türk Kızılay’ın yeni yönetimi belirlendi. Mevcut Genel Başkan Sezai Sezen, oylamaya katılan delegenin tamamının oylarıyla yeniden göreve seçildi.

Kıbrıs Türk Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kızılay Genel Merkezi'nde, ülke genelindeki Kızılay şubelerinden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da Kızılay delegeleri, kurumu 2 yıl boyunca yönetecek olan yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini belirledi.

Divan Başkanlığı'nı İlker Edip'in, katiplikleri ise Aslan Arslan ve Yusuf Yeşilleme’nin yaptığı Genel Kurul’da genel başkanlık için tek aday olan Sezai Sezen, Genel Kurula katılan delege oylarının tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Sezai Sezen'in başkanlığında yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu üyeleri; Esengül Yılmaz, Murat Uzun, Akay Darbaz, Servet Şahan, Yıldız Özkan, Oktay Erdem, Müge Çitim ve Turgay Tukyu. Denetleme Kurulu; Çiçek Erol, Zekiye Sönmez ve Mehmet Sporcuoğlu. Disiplin Kurulu; Mustafa Efendioğlu, Gürhan Kırçiçek ve Nurettin Temel oldu.

Oylamanın ardından delegelere hitap eden Genel Başkan Sezai Sezen, geçen dönemde yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni dönemde de Kızılay'ın, kan hizmetleri başta olmak üzere insani yardım faaliyetlerine en üst düzeyde devam edeceğini vurgulayan Sezen, tüm Kızılay gönüllülerine ve destekçilerine teşekkür etti