Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin (KTKD) 56’ncı Olağan Genel Kurulu’nun ardından ilk yönetim kurulu yapıldı, görev dağılımı gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, göreve başlayan yönetim kurulu üyeleri, yeni dönemin ilk faaliyeti olarak Tolga Ünsaldı başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyarete, KTKD Antalya Şube Başkanı M. Vural Önal, KTKD İzmir Şube Başkanı Tağmaç Deren, KTKD Mersin Şube Başkanı Tamay Özberber ile yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve konuklar katıldı.

Ziyarette saygı duruşunda bulunularak, mozoleye çelenk sunuldu ve Misak-ı Millî Kulesi’nde Anıt Özel Defteri imzalandı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu derneği ziyaret ederek, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya katıldı.

Yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde:

“Genel Başkan Tolga Ünsaldı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Evren Batur, Genel Sekreter Gönül Kalyon, Sayman Naciye Kırcı, Eğitim İşleri Naciye Baştürk, Cenk Pertev,Gönül Kalyon, Sosyal İşler Berna Vardar İğde, Gönül Kalyon, Sevtap Seyhan, Veznedar Ata Ceyhun İme”

Denetim Kurulu’na ise, Dilek Karaaziz Şener, Nevzat Aras, Hasan Başar Arkol seçildi.