Kıbrıs Türk Postaları, 61. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender, yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Postalarının kuruluşundan bugüne kadar geçen süreci ve teşkilatın bugün geldiği noktayı değerlendirdi.

İskender, 21 Aralık 1963 tarihinde, Kıbrıslı Rumların Akritas Planına dayanarak Kıbrıslı Türklere saldırması ve Kıbrıs Cumhuriyeti devlet kurumlarından tecrit etmesi neticesinde; Kıbrıs Türk toplumunun ileri gelenlerinin, savaş ve izolasyon koşullarında Kıbrıs Türk toplumunun güvenilir ve hızlı haberleşmesini sağlamak amacıyla, 1 Ocak 1964 tarihinde Kıbrıs Türk Postalarının kurulmasına karar verdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Postaları’nın bu zor dönemde adanın her yanında bulunan Türk toplumuna zor koşullara rağmen hizmet götürdüğünü ve postacılığı günün koşullarına uygun hale getirerek, posta pulu bile basmayı başardığını anımsatan İskender şöyle devam etti:

“1974 Barış Harekâtından sonra kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönemlerinde Kıbrıs Türk Postaları gelişmiş ve dünya çapında bir posta teşkilatı haline gelmiştir.

Bugün dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de posta pullarımız beğenilmekte ve satın alınmaktadır. KKTC’nin uluslararası izolasyonuna rağmen posta pullarımız ülkemizin tanıtımını yapmaktadır.

Son dönemde gelişen teknoloji ve hızlı haberleşme araçlarına rağmen postamız postacılık görevini ve diğer görevlerini tüm imkansızlıklara sığınmadan özveriyle yerine getirmektedir.

KKTC Posta Dairesi ülkemizin en büyük gelir kaynaklarından biri olan damga pullarının satışını sıfıra yakın hatayla yapmaktadır. Postamız koli ve paket hizmeti ve havale işlemlerini tüm araç ve personel eksikliklerine rağmen başarıyla yapmaktadır.”

KKTC Posta Dairesi’nin gelişen teknolojiye imkanlar ölçüsünde ayak uydurduğunu ve otomasyonda geliştiğini kaydeden İskender, postanın bu yıl KKTC Kadın Girişim Kooperatiflerinin ürettiği el emeği, göz nuru ürünlerin T.C. PTT AVM ‘de satılması için lojistik destek verdiğini de dile getirdi.

“Kıbrıs Türk Postalarının 61. kuruluş yıldönümünde teşkilatımızın kurulmasında ve yaşatılmasında emeği olan, tüm devlet adamlarımız ve çalışanlarımızın vefat edenlerini rahmetle, sağ olanlarını minnetle anarım” diyen İskender, posta emektarlarına da teşekkürlerini sundu.