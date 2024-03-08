Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Ceyhun Dalkan, kadınların karşılaştığı eşitsizliğin bir insan hakları sorunu olduğunu; toplumlar ve ülkelerin ancak kadınların emeği ile var olacağını vurguladı.

Dalkan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Pandemi sonrası dünyada ve KKTC’de yaşanan ciddi ekonomik kriz, savaşlar ve diğer başka birçok kriz nedeniyle cinsiyet eşitliğini sağlamanın her zamankinden daha zor olduğunu ancak hayati önem taşıdığını vurgulayan Dalkan, “Kadınların ve kız çocuklarının haklarının yaşamın her alanında güvence altına alınması, yaşanabilir, adil ve özgür bir dünya ve sağlıklı gelecek nesiller yaratabilmek için şarttır. Bugün ülkemizde ve dünyada cinsiyet eşitsizliği en önemli, en büyük insan hakları sorunlarının başında gelmektedir” dedi.

Kadınları ve dezavantajlı grupları kapsayacak, eşitlikçi bir düzen kurmanın mümkün olduğunu kaydeden Dalkan, ekonomik krizler ve savaşların kadınları ve dezavantajlı grupları çok daha fazla etkilediğini belirtti.

Dalkan, “Toplumlar, ülkeler ancak kadınların emeği ile var olacak. Cinsiyet eşitliği için mücadele eden tüm örgütlerle işbirliği ve dayanışmaya hazır olduğumuzu ve sağlık alanında cinsiyet eşitliği için daha fazla mücadele edeceğimizi vurgularız” dedi.