Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 61. Olağan Genel Kurulu, bugün saat 10.00'da Mustafa Çağatay Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel Kurulda, Divan Başkanlığı'na Atay Cafer, Divan Başkan Yardımcılığı'na Pınar Başman Süren, Divan Sekreterlikleri'ne ise Şeniz Avcıoğlu ve Dr. Nilay Onbaşı Üresin getirildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 61. Olağan Genel Kurulu, bugün saat 10:00’da Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda toplandı. Genel Kurul, açılış ve saygı duruşuyla başladı ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasıyla devam etti. Divan Başkanlığına Atay Cafer, Divan Başkan Yardımcılığına Pınar Başman Süren ve Divan sekreterliklerine Şeniz Avcıoğlu ile Dr. Nilay Onbaşı Üresin getirildi.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in konuşmasıyla sürdü. Toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, milletvekilleri, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Türkiye’den Odalar ve Borsalar Birliği yetkilileri, ekonomik örgüt temsilcileri, sendika temsilcileri ve oda üyeleri katıldı.

Toplantıda 60. Dönem Faaliyet Raporu ve Mali Rapor takdim edilip aklandı. Oda murakıbı olarak D. K. Deniz&Co. tayin edildi. Genel Kurul, meclis seçimleriyle devam etti ve aşağıda belirtilen isimler meclise seçildi:

Lefkoşa Bölgesi: Ahmet Melih Karavelioğlu, Ahmet Ratib, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Eda Kervanlı, Emre Olgun, Enver Çakartaş, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Güliz Kaner, Hilmi Can, İbrahim Özcan, Mazhar Iqbal Choudhry, Mehmet A. Kader, Mustafa Erk, Mustafa Hançerli, Necat Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Okyay Sadıkoğlu, Olgu Afşaroğlu, Omaç Cin, Orhan Şevket, Rauf Denktaş, Savaş Çelik, Turgay Deniz, Zeynel Abidin Arar

Girne Bölgesi: Alev Kahveci, Aziz Limasollu, Leyla Candar, Mehmet Başel, Memduh Aybar, Serhan Kombos, Şensev Ertan, Tüge Dolmacı, Yaprak Özyalçın, Yıldıray Ayan, Yüksel Akay, Ziynet Şah

Mağusa Bölgesi: Ali Doratlı, Göksu Kelebek, Hasan Gazioğlu, Hüseyin Zeki, İzlem Nizam, Muhit İnce, Nihat Dörter, Niyazi İbrahim Ziya, Ramazan Gündoğdu, Salih Biren, Vargın Varer, Yusuf Acemoğlu

61. Olağan Genel Kurul, dilek ve temennilerle sona erdi. 2 Eylül Pazartesi günü saat 17:30’da yapılacak 61. Çalışma Dönemi 1’inci Meclis Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecek.