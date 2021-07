1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 450’nci yıl dönümü münasebetiyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamda KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.

MUKAVEMET YOL KOŞUSU

1 Ağustos Pazar günü saat 07.00’de, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı- Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.15’te verilecek.

ATATÜRK ANITLARINA ÇELENK KONULACAK



Kutlama etkinlikleri kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında çelenk sunulacak. Bu çerçevede, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Kıbrısın Fethinin 450'nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 63'üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45'inci kuruluş yıldönümününün kutlandığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle anarken gazilere şükranlarını sundu.

And, Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethiyle birlikte adaya huzur, barış ve adaletin geldiğini ve adada Türk varlığının adada kök saldığını ifade etti.

Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin dayanağı olan TMT’yi kurarak Barış Harekatına kadar olan süreçte mücadele ateşini adanın her yerinde diri tuttuğunu kaydeden And, “Barış Harekatı sonrasında huzur ve güven ortamına kavuşulmasıyla birlikte efsanevi TMT’nin düzenli bir orduya dönüştürülerek, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, gözbebeğimiz, övünç kaynağımız Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile birlikte Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durmaktadır” ifadelerini kullandı.