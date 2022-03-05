1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları

1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.866 olup, 295 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 428 kişi taburcu edilmiştir. 

109 kişi Lefkoşa, 91 kişi Girne, 49 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

5 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.866  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 295 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 295        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 428     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.949.944
      
Toplam Vaka Sayısı: 69.861       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.922       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3640
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3598 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 198      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  118      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 197
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 392 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2269        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133815  

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